Viral Video: వామ్మో.. ఇది ఆటోనా లేక బస్సా.. ఏకంగా 27 మంది.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..

oi-Chekkilla Srinivas

సాధారణంగా ఆటోలో ఎంత మంది పడతారు. నలుగురు.. మరి ఎక్కువంటే ఆరుగురు.. ఇంకా ఎక్కువంటే ఎనిమిది మంది..కానీ ఓ ఆటలో ఏకంగా 27 మంది ఎక్కారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఓ పోలీసు అటుగా వెళ్తున్న ఆటో0ను ఆపాడు.. అయితే ఆటోలో డ్రైవర్ తో పాటు 27 మంది ప్రయాణికులను చూసి కంగుతిన్నాడు. పోలీసులు ప్రయాణికులను ఒక్కొక్కరిగా లెక్కిస్తున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఫతేపూర్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

#WATCH In this auto rickshaw of #Fatehpur , 27 people including the driver had gone to offer prayers for #Bakrid . One by one the police counted twenty-seven people including children and brought them down. #UttarPradesh pic.twitter.com/CfjPotBsJ0

English summary

A policeman in Uttar Pradesh was left stunned after stopping an autorickshaw to find that the driver was carrying 27 passengers. A video of the cops counting the passengers one by one has gone viral.