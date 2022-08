కరోనావైరస్ ముగిసిపోలేదు, మరిన్ని వేరియంట్లు రావొచ్చు: డబ్ల్యూహెచ్ఓ వార్నింగ్

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ నివారణపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతో కలిసి పనిచేస్తున్న ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ ఎపిడెమియాలజిస్ట్ మరియా వాన్ కెర్ఖోవ్.. పెరుగుతున్న కేసులపై ట్విట్టర్‌లో పంచుకున్నారు. ప్రాథమిక మార్గదర్శకాలను అనుసరించడం వ్యాప్తి, మరణాలను నిరోధించడంలో ఎలా సహాయపడుతుంతో తెలిపారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా గత నాలుగు వారాల్లో కోవిడ్ కేసుల్లో 15% పెరుగుదల, మరణాలు 35% పెరిగాయని కెర్ఖోవ్ చెప్పారు. ప్రజారోగ్యం, సామాజిక చర్యలను పరిమితంగా ఉపయోగించడం వల్ల కేసులు జరుగుతూనే ఉంటాయని ఆమె అన్నారు.

కొత్త వేరియంట్‌లను నిర్ణయించడంలో ఉన్న సవాలును హైలైట్ చేస్తూ, నిఘా, పరీక్ష, సీక్వెన్సింగ్ లేకపోవడం పనిని సవాలుగా మారుస్తోందని ఆమె అన్నారు. ప్రస్తుతానికి, బీఏ5 ఆందోళనకు సంబంధించిన ప్రబలమైన సర్క్యులేటింగ్ వేరియంట్‌గా మిగిలిపోయిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ఇలాంటి మరిన్ని రకాల వైవిధ్యాలకు వ్యతిరేకంగా ఆమె హెచ్చరిస్తూ.. వైరస్ ఇప్పటికీ కాలానుగుణతను కలిగి లేదని లేదా ఊహాజనితంగా పని చేస్తుందని చెప్పింది. భవిష్యత్తులో ఆ వైవిధ్యాలు మరింత వ్యాప్తి చెందుతాయి లేదా అధిక రోగనిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటాయి కానీ తీవ్రత గురించి ఏమీ చెప్పలేమని వెల్లడించారు.

