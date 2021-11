Omicron Virus: ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు, ఏం జరుగుతోంది..?

India

oi-Kannaiah

కరోనా వైరస్ దేశంలో తగ్గుముఖం పట్టిందని ఊపిరి పీల్చుకునేలోపే ఓమిక్రాన్ అనే మరో కొత్త వైరస్ ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తోంది. తొలుత దక్షిణాఫ్రికాలో గుర్తింపబడ్డ ఈ వైరస్.. ఆ తర్వాత ఐరోపా ఆసియా దేశాల్లో కూడా కేసులు బయటపడ్డాయి. దీంతో ప్రపంచ దేశాలు వణికిపోతున్నాయి. ఇది పలు రకాలుగా రూపాంతరం చెందుతోందని శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నవారిలో కూడా ఇది ప్రభావం చూపే ఆస్కారం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక ఈ క్రమంలోనే ఆయా దేశాలు ట్రావెల్ బ్యాన్ విధించడమే కాకుండా వారి దేశాల్లో కరోనావైరస్‌కు తయారవుతున్న వ్యాక్సిన్ ఎంతమేరకు ఓమిక్రాన్ వైరస్‌ను నిలువరించగలదనేదానిపై వ్యాక్సిన్ తయారీదారులతో ప్రభుత్వాలు చర్చిస్తున్నాయి.

English summary

With the Omicron variant making its way Scientists are worried and they had giving the directions as what to do and what not to do.