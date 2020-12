రియల్ హీరో: పట్టాలపై యువతి, రెప్పపాటులో కాపాడిన కానిస్టేబుల్, ప్రశంసలు

National

oi-Shashidhar S

ప్రమాదాలు చిటికెలో జరుగుతుంటాయి. కళ్లు మూసి తెరిచేలోపు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేం. ముంబైలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఓ యువతి మృత్యువు అంచుల వరకు వెళ్లి..వచ్చింది. అయితే ఆమెను ఓ కానిస్టేబుల్ సాహసోపేతంగా కాపాడారు. అతను సేవ్ చేసే ఘటన సీసీ టీవీలో రికార్డయ్యింది. ఆ కానిస్టేబుల్‌ను అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు.

ముంబై శాందుర్ట్ రోడ్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద గురువారం సాయంత్రం ఘటన జరిగింది. ఓ 23 ఏళ్ల యువతి లోకల్ రైల్వే ట్రక్ వద్ద పడిపోయింది. కాసేపటి ట్రాక్‌పై రైలు వస్తోంది. అయితే ఆమెను చూసిన రైల్వే పోలీస్ ఫోర్స్ కానిస్టేబుల్ శ్యామ్ సూరత్ కాపాడారు. క్షణాల్లో ఆమెను పట్టాలపై నుంచి తీశారు. అతనికి పక్కన ఉన్న వారు కూడా సాయం చేశారు. యువతిని ట్రాక్ నుంచి పైకి తీసుకొచ్చారు. దీంతో ప్రాణాప్రాయం తప్పింది. యువతిని శ్యామ్ కాపాడే దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. అక్కడున్న వారు శెభాష్ అంటూ ప్రశంసించగా.. మిగతా వారు కూడా కొనియాడారు.

రైల్వే స్టేషన్‌లోని ప్లాట్‌ఫారమ్ నెంబర్ 2 వద్ద ఘటన జరిగింది. యువతి ఒక్కసారిగా పట్టాలపై పడిపోయింది. వెంటనే శ్యామ్ కాపాడారు. సిబ్బంది సమాచారంతో ఇతర రైలు కూడా మెల్లగా రావడం ప్రారంభించాయి. కానీ యువతిని మాత్రం కానిస్టేబుల్ కాపాడారు.

10.12.20 Sandhurst Road Station, Mumbai div CR-RPF Constable Shyam Surat jumped to the track to save a lady who fell on the track from the platform. His Alert & Swift action saved the lady from getting runover from the approaching train #EverydayHeroes #LifesavingAct #Insaniyat pic.twitter.com/WX3nXwJ9Jz