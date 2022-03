Yogi Cabinet: మోదీ లెక్కలు, 9 మంది దళితులు, 20 మంది బీసీలు, అన్ని కులాలకు, బీజేపీ టార్గెట్ 2024!

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ఉత్తరప్రదేశ్: ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఐదు సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్న తరువాత మళ్లీ మరోసారి ముఖ్యమంత్రిగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ రెండోసారి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ దాదాపు 37 ఏళ్ల తరువాత చరిత్ర తిరగరాశారు. ఐదేళ్ల అధికారం పూర్తి చేసుకున్న తరువాత శుక్రవారం సాయంత్రం తిరిగి మరోసారి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లో మొత్తం 403 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ లో బీజేపీ 255 సీట్లు గెలుచుకుని తిరుగులేని పార్టీగా అవతరించింది.

ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 41.29 శాతం ఓట్లు సంపాధించింది. మరోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన యోగి ఆదిత్యనాథ్ ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో పాటు బీజేపీ పెద్దలు ఆశీర్వదించారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్ కేబినేట్ లో కులాల ప్రతిపాదికన మంత్రి పదవులు కట్టబెట్టారు. 9 మంది దళితులు, 20 మంది బీసీలు, ముస్లీం, సిక్ లు, యాదవులు, జూట్ కు యోగి ఆదిత్యనాథ్ కేబినెట్ లో మంత్రి పదవులు కట్టబెట్టారు.

యోగి ఆదిత్యనాథ్ కేబినేట్ లో మొత్తం 52 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. 2024 ఎన్నికలను టార్గెట్ చేసుకున్న బీజేపీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ కేబినేట్ లో అన్ని కులాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందని బీజేపీ నాయకులు కొందరు అంటున్నారు.

English summary

UP Cabinet: Yogi Adityanath’s Cabinet on the basis of castes, 21, including the chief minister, come from upper castes, 20 are from the Other Backward Classes (OBCs), and nine are Dalits, while there is one minister each from the Muslim, Sikh and Punjabi communities. In addition, Yadavs have also been given prominence in representation.