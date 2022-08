Viral Video: విమానంలో ఇదేం పని.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..

International

oi-Chekkilla Srinivas

సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ బాబీ కటారియాకు సంబంధించి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ వీడియోలో అతను చేసిన పనికి దేశవ్యాప్తంగా ఆగ్రహానికి కారణం అయ్యింది. బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో పాతదని ధృవీకరించింది.ఆ సమయంలో బాబీపై తగిన చర్యలు తీసుకున్నట్లు ANI నివేదించింది.

An old video of social media influencer Bobby Kataria has resurfaced on the Internet and has become the reason for widespread anger all across the nation.