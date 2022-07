International

oi-Shashidhar S

బ్రిటన్ ప్రధాని పదవీకి భారత సంతతికి చెందిన రిషి సునాక్ అడుగుదూరంలో నిలిచారు. ఇవాళ ఐదో రౌండ్‌లో కూడా విజయం సాధించారు. బోరిస్ జాన్స‌న్ ప్ర‌ధాని ప‌ద‌వీకి రాజీనామా చేయ‌డంతో.. వార‌సుడిని ఎన్నుకునే ప్ర‌క్రియ‌ను అధికార క‌న్జ‌ర్వేటివ్ పార్టీ మొద‌లుపెట్టింది. పార్టీ నాయ‌కుడిని ఎన్నుకునేందుకు జ‌రుగుతున్న ఎన్నికల్లో ఇప్ప‌టికే 4 రౌండ్లు పూర్తి కాగా... బుధ‌వారం ఐదో రౌండ్ ఎన్నిక‌లు ముగిశాయి.

English summary

Indian-origin MP Rishi Sunak and foreign secretary Liz Truss have emerged as the top two contenders for the UK PM post. Sunak secured 137 votes in the last round of voting.