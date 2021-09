చైనా పక్కలో బల్లెం: అందుకే తాలిబన్లకు ఫండింగ్: ఏం జరుగుతుందో వేచి చూద్దాం: జో బైడెన్

International

వాషింగ్టన్: కరడు గట్టిన మత ఛాందసవాదులుగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన తాలిబన్ల చేతిలో దురాక్రమణకు గురైన అప్ఘనిస్తాన్‌లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కానుంది. దీనికి సంబంధించిన పదవుల పంపకాలు కూడా పూర్తయ్యాయి. ఈ నెల 11వ తేదీన ఆప్ఘనిస్తాన్‌లో తాలిబన్ల ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కానుంది. అమెరికా తన సైనిక బలగాలను పూర్తిగా ఉపసంహరించుకున్న అతి కొద్దిరోజుల్లోనే ఈ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. తాలిబాన్లు తమ తాత్కాలిక కేబినెట్‌ను ప్రకటించారు.

US President Joe Biden said that the China has real problem with Taliban, they're going to try to work out some arrangement with Taliban.