అమెరికాపై విరుచుకుపడుతోన్న డెల్టా వేరియంట్: కొత్త కేసుల విస్ఫోటం: 83 శాతం పెరుగుదల

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికా.. మరోసారి కరోనా వైరస్ బారిన పడుతోంది. ఈ సారి డెల్టా వేరియంట్ రకానికి చెందిన వైరస్ పెను ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. డెల్టా వేరియంట్ వైరస్ వల్ల కొత్త కేసులు భారీగా పుట్టుకొస్తోన్నాయి. వారం రోజులుగా వేల సంఖ్యలో కొత్త కేసులు నమోదవుతోన్నాయి. కొత్త కేసుల పెరుగుదలకు డెల్టా వేరియంట్ ప్రధాన కారణమని సెంటర్ ఫర్ డిసీజెస్ అండ్ ప్రీవెన్షన్ (సీడీసీ) నిర్ధారించింది. ఈ వేరియంట్ వల్ల 83 శాతం మేర కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయని తెలిపింది.

English summary

That’s a massive increase from a week ago, when Delta was seen as responsible for just more than half of new cases, CDC Director Rochelle Walensky, MD, told a Senate committee.