భద్రతకు ముప్పు: యూఎస్ నుంచి 12 మంది యూఎన్ రష్యా దౌత్యవేత్తల బహిష్కరణ

International

oi-Rajashekhar Garrepally

వాషింగ్టన్: ఉక్రెయిన్‌పై దాడుల నేపథ్యంలో రష్యాపై ఐక్యరాజ్యసమితి, నాటో సహా పలు దేశాలు ఆంక్షలు తీవ్రతరం చేశాయి. తాజాగా, యూన్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. యూఎన్ మిషన్‌లోని 12 మంది రష్యా సభ్యులను "ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేటివ్‌లు" అని అమెరికా నుంచి బహిష్కరిస్తున్నట్లు యునైటెడ్ స్టేట్స్ సోమవారం తెలిపింది.

యుఎన్‌లోని యుఎస్ మిషన్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ.. "మన జాతీయ భద్రతకు ప్రతికూలమైన గూఢచర్య కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడం ద్వారా యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో వారి నివాస అధికారాలను దుర్వినియోగం చేశారు." అని పేర్కొన్నారు. దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఆదేశించారు.

'మేము UN ప్రధాన కార్యాలయ ఒప్పందానికి అనుగుణంగా ఈ చర్య తీసుకుంటున్నాము. ఈ చర్య చాలా నెలలుగా అభివృద్ధిలో ఉంది' అని ప్రతినిధి ఒలివియా డాల్టన్ చెప్పారు.

ఐక్యరాజ్యసమితిలో అమెరికా డిప్యూటీ రాయబారి రిచర్డ్ మిల్స్.. డజను మంది దౌత్యేతర కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారని ఉక్రెయిన్‌లోని మానవతా పరిస్థితులపై భద్రతా మండలి సమావేశంలో గతంలో చెప్పారు.

#WATCH 12 members of Russia's diplomatic mission to the UN have been expelled by the United States, said Russia's Permanent Representative to the United Nations Vassily Nebenzia during a press conference

(Source: UN Web TV) pic.twitter.com/0JVT66C3nu