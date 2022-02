International

oi-Dr Veena Srinivas

ఉక్రెయిన్ పై రష్యా దాడి నేపథ్యంలో అమెరికా విధించిన ఆంక్షలపై రష్యా అంతరిక్ష సంస్థ రోస్ కాస్మోస్ చీఫ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అమెరికా కొత్తగా విధించిన ఆంక్షల వల్ల అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం పై ఇరు దేశాల సహకారం దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల స్పేస్ స్టేషన్ నియంత్రణ కోల్పోతే అమెరికా, భారత్, ఐరోపా, చైనా వంటి దేశాల పై అది పడొచ్చని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రష్యాపై ఐఎస్ఎస్ తిరగదని, అందువల్ల తమ దేశానికి ఎటువంటి ముప్పు లేదని రోస్‌కాస్మోస్‌ చీఫ్‌ పేర్కొన్నారు.

English summary

The head of the Russian space agency Ross Cosmos has flagged in earnest over US sanctions in the wake of the Russian invasion of Ukraine. He warned that if the space station lost control, it could hit countries like the United States, India, Europe and China.