కాబూల్‌లోని హమీద్ కర్జాయ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌పై ఉగ్రదాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. సోమవారం(ఆగస్టు 30) విమానాశ్రయంపై మరోసారి రాకెట్ దాడులు జరిగాయి. ఖొర్షిద్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ సమీపంలో ఓ వాహనం నుంచి ఉగ్రవాదులు ఈ రాకెట్లను ప్రయోగించారు. అమెరికా భద్రతా దళాలు ఈ దాడులను తిప్పికొట్టాయి. విమానాశ్రయం సమీపంలో ఆత్మాహుతి దాడిని భగ్నం చేసిన మరుసటిరోజే ఈ ఘటన చోటు చేసుకోవడం గమనార్హం. ప్రస్తుత పరిస్థితిని గమనిస్తుంటే... ఉగ్రవాదులు మరింత మారణహోమం సృష్టించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

English summary

Terrorists continuing attacks on Hamid Karzai International Airport in Kabul. On Monday (August 30) there were several rocket attacks on the airport. The rockets were fired from a vehicle near Khorshid Private University.