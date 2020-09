International

oi-Kannaiah

టెక్నాలజీ యుగంలో సోషల్ మీడియా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది. ఏదైనా విషయాన్ని లేదా అభిప్రాయాన్ని ప్రపంచంతో పంచుకోవాలంటే సోషల్ మీడియానే ప్రధాన అస్త్రంగా వినియోగిస్తున్నారు చాలామంది. ఈ క్రమంలోనే ఫేస్‌బుక్, ట్విటర్ లాంటి దిగ్గజ సంస్థలు పుట్టుకొచ్చాయి. ఇక యూజర్‌ ఏం కావాలనుకుంటున్నాడో, ఎలాంటి మార్పులు చూడాలనుకుంటున్నాడో ఒక యూజర్‌కు అనుకూలంగా ఈ రెండు సోషల్ మీడియా దిగ్గజ సంస్థలు ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్ ట్విటర్ నుంచి ఒక అప్‌డేట్ వచ్చింది. ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ పైన ట్విటర్ సంస్థ అప్‌డేట్ తీసుకొచ్చింది.

సాధారణంగా ట్విటర్ ఓపెన్ చేయగానే కుడివైపున ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ కనిపిస్తుంటాయి. అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కువగా ఏ అంశంపై యూజర్లు ట్వీట్ చేస్తున్నారన్న విషయాన్ని మనకు తెలుపుతుంది. అయితే ఇప్పటి వరకు ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ మాత్రమే ఇస్తూ వచ్చిన ట్విటర్... తాజాగా ఎందుకు ఆ టాపిక్ ట్రెండ్ అవుతుందోనన్న వివరణ కూడా చెబుతోంది. ఒక టాపిక్ ఎందుకు ట్రెండ్ అవుతోందని ప్రశ్నిస్తూ గతేడాది 5 లక్షల ట్వీట్లు వచ్చాయని ట్విటర్ సంస్థ పేర్కొంది. సాధారణంగా ఒక అంశం ట్రెండ్ అవుతోందంటే అది ఎందుకు ట్రెండ్ అవుతోందో, అసలు చర్చ ఎక్కడ ప్రారంభమైందని తెలుసుకునేందుకు యూజర్ కిందకు స్క్రోల్ చేసి వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఉండదని ట్విటర్ సంస్థ ట్వీట్ చేసింది.

No more having to scroll through Tweets to find out why something’s trending.



Starting today, some trends on Android and iOS will show a Tweet that gives context right away. More on Trend improvements: https://t.co/qiGeL9Kg31 pic.twitter.com/Y9nilckl8B