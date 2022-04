International

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికా తన వ్యూహాన్ని మార్చుకుంది. ఉక్రెయిన్‌పై దండెత్తిన రష్యాకు మిత్రదేశాల నుంచి సహకారం అందకుండా చేయడానికి మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది. ఇందులో భాగంగా భారత్‌ను టార్గెట్ చేసింది. మిత్రులను దూరం చేయడం ద్వారా రష్యాపై మరింత ఒత్తిళ్లను తీసుకుని వచ్చేలా వ్యవహరిస్తోంది. దీనిపై ఓ కీలక ప్రకటన వెలువడించింది. భారీ ఆఫర్‌ను భారత్ ముందు ఉంచింది. అమెరికా ఇచ్చిన ఆఫర్‌ను భారత్ ఎంతవరకు అంగీకరిస్తుందనేది ఆసక్తికరం.

The United States is ready to support India in diversifying its energy imports, the White House said Wednesday, reiterating its desire that New Delhi does not purchase oil from Russia amid American sanctions on Moscow for invading Ukraine.