Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

తెలంగాణ నూతన సీఎస్ గా శాంతికుమారి నియామకమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి కాసేట్లో అధికారిక ఉత్తర్వులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం సీఎస్ ఏపీకి రిలీవ్ కావడంతో శాంతి కుమారిని తదుపరి సీఎస్ గా నిమించినట్లు తెలుస్తోంది.

సీఎస్ రేసులో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు అరవింద్ కుమార్, రామకృష్ణరావు, రజత్ కుమార్, శాంతికుమారి, రాణి కుమిదిని, శశాంక్ గోయల్, వసుధా మిశ్రా, అశోక్ కుమార్, సునీల్ శర్మ ఉండగా.. ప్రభుత్వం శాంతికుమారిని సీఎస్ గా ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం.

English summary

It seems that Shantikumari has been appointed as the new CS of Telangana. In this regard, official orders are likely to come in the cassette.