కౌశిక్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ అయ్యారా-ఆపారా : విడుదల కాని గెజిట్ -అడ్డు ఏంటి : కారణం ఎవరు..!!

Telangana

oi-Lekhaka

పాడి కౌశిక్ రెడ్డి. యువ నాయకుడిగా హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో మంచి పట్టు ఉన్న నేత. కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్దిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. ఇక, ఈటల రాజేందర్ టీఆర్ఎస్ వీడి బీజేపీలో చేరటం .. ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయటంతో ఉప ఎన్నిక అనివార్యం అయింది. ఈ సమయంలోనే మరోసారి కౌశిక్ రెడ్డి హాట్ టాపిక్ అయ్యారు. రేవంత్ కు టీపీసీసీ బాధ్యతలు అప్పగించటంతో..వెంటనే వెళ్లి కలిసి న కౌశిక్ పార్టీ నుంచి హుజూరాబాద్ నుంచి పోటీ చేయాలని భావించారు.

English summary

Telangana cabinet approved Kauhsik Reddy's appointment as MLC in nominated quota. But, so far notification not issued. It leads to many doubts and political discussions