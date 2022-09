దొంగతనానికి వెళ్లి.. కేక్ లు కట్ చేసి పార్టీ చేసుకున్న దొంగలు.. ఎక్కడంటే!!

Telangana

సహజంగా దొంగతనానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? డబ్బునో, బంగారాన్నో చోరీ చేస్తారు. అవి దొరకకపోతే విలువైన వస్తువులను చోరీ చేస్తారు. కానీ కొందరు దొంగలు దొంగతనానికి వెళ్లి కేక్ లు కట్ చేసి పార్టీ చేసుకున్నారు. సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుని అక్కడ దొరికిన స్వీట్లు, బిస్కెట్లు తీసుకొని వెళ్లిపోయారు. ఇంతకీ ఆసక్తికర ఘటన ఎక్కడ జరిగిందంటే..

English summary

Thieves went to a bakery in Nelakondapally of Khammam district and cut cakes and had a party as they did not find any money there. After celebrations, they took the sweets and biscuits found there and left.