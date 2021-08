Tollywood Drugs Case:మళ్లీ డ్రగ్స్ కేసు ప్రకంపనలు-పూరి,రవితేజ సహా 12 మందికి ఈడీ నోటీసులు-ఆ తేదీల్లో విచారణ

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

నాలుగేళ్ల క్రితం నాటి టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసు మళ్లీ తెర పైకి వచ్చింది. కొన్ని నెలలుగా మరుగునపడ్డ ఈ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) తాజాగా 12 మందికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇందులో 10 మంది టాలీవుడ్ ప్రముఖులు,ఇద్దరు బయటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. విచారణకు హాజరుకావాల్సిందిగా నోటీసుల్లో ఈడీ పేర్కొంది. ఈడీ నోటీసుల ప్రకారం... ఆగస్టు 31న దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్‌, సెప్టెంబరు 2న నటి ఛార్మి, 6న హీరోయిన్ రకుల్‌ప్రీత్‌సింగ్‌, 8న హీరో రానా దగ్గుపాటి, 9న హీరో రవితేజ, ఆయన డ్రైవర్‌ శ్రీనివాస్‌, 13న నటుడు నవదీప్‌, ఫిల్మ్‌నగర్‌ క్లబ్‌ జనరల్‌ మేనేజర్‌, 15న నటి ముమైత్‌ఖాన్‌, 17న తనీష్‌, 20న నందు, 22న తరుణ్‌లు విచారణకు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.డ్రగ్స్ కేసులో మనీ ల్యాండరింగ్ వ్యవహారంపై ప్రశ్నించేందుకు ఈడీ వీరిని విచారించనుంది.విదేశాల నుంచి మత్తుమందులు కొనుగోలు చేసినట్లు రాష్ట్ర ఆబ్కారీశాఖ దర్యాప్తులో వెల్లడి కాగా... సిట్ దీనిపై చార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది. దీంతో మనీల్యాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేసు నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో నిధుల మళ్లింపు వ్యవహారంపై విచారణ జరిపేందుకు ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది.

English summary

The Tollywood drugs case again resurfaced. The Directorate of Enforcement (ED) has recently issued notices to 12 people in this case. It includes 10 Tollywood celebrities and two outsiders. ED stated in the notices that they should come for inquiry.