Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డికి దమ్ముంటే హుజురాబాద్‌లో పోటీ చేయాలని టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి సివాల్ విసిరారు. రేవంత్ బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాంటి వ్యక్తి అని విమర్శించారు. కేసీఆర్ కుటుంబంపై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తే తెలంగాణ ప్రజలే నాలుక కోస్తారని హెచ్చరించారు. రేవంత్ కేసీఆర్ కాలి గోటికి సరిపోడని వ్యాఖ్యానించారు. రేవంత్ తీరు పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్లు ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. ఇకనైనా రేవంత్ ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలని హెచ్చరించారు.

English summary

TRS MLA Jeevan Reddy has challenged TPCC chief Rewanth Reddy to contest in Huzurabad by election if he dares. He criticized that Revanth is being like a brand ambassador for blackmailing. He warned that the people of Telangana would cut Revanth tongue if they made false allegations against the family.