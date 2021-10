Fact Check : పాతపట్నం నీలమణి దుర్గ ఆలయం కూల్చివేత-అసలు నిజాలివే

Fact Check

ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నంలోని నీలమణి దుర్గ ఆలయం కూల్చివేస్తున్నారంటూ ఇవాళ పలు మీడియా ఛానళ్లు, సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు వ్యాపిందాయి. వీటిపై స్పందించిన విపక్షాలు, పలు హిందూ సంస్ధలు పాతపట్నానికి వెళ్లి నానా హంగామా చేస్తున్నాయి. అసలు వాస్తవాల్ని కప్పిపుచ్చి వైసీపీ సర్కార్ ఆలయం కూల్చివేస్తోందంటూ దుష్ప్రచారానికి దిగాయి. దీంతో ప్రభుత్వం దీనిపై స్పందించింది.

శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నంలోని నీలమణి దుర్గ అమ్మవారి ఆలయం కూల్చివేత అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంపై స్పందించిన ఏపీ ప్రభుత్వం అదే సోషల్ మీడియా ద్వారా వివరణ ఇచ్చింది. ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో ఇచ్చిన ఈ వివరణతో విపక్షాలకు గట్టి షాక్ తగిలింది. రైల్వే ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం కారణంగా అమ్మవారి ఆలయ ప్రహరీ గోడ, ఆలయం ముందున్న ఆర్చ్ లో కొంతమేర కూల్చివేసినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. అంతే తప్ప అమ్మవారి ఆలయాన్ని ముట్టుకోలేదని ఫ్యాక్ట్ చెక్ లో వివరించింది. ఈ మేరకు జరుగుతున్న దుష్ప్ర్చచారాన్ని ప్రభుత్వం ఖండించింది.

Due to a proposed railway-flyover construction, a part of the compound wall and the arch at the front side of Sri Neelamani Durga Ammavari Temple had to be removed.



Misleading posts on social media busted!



