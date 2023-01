Beauty tips: అందం కోసం ఏవేవో వాడకండి.. ఈ సింపుల్ టిప్స్ ట్రై చెయ్యండి!!

Health

oi-Dr Veena Srinivas

అందంగా ఉండాలని ఎవరు కోరుకోరు.. ప్రతి ఒక్కరు అందంగా ఉండాలని భావిస్తారు. అందంగా ఉండడం కోసం మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల ఫేస్ ప్యాక్ లు, క్రీమ్లు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. బ్యూటీ పార్లర్లకు వెళ్లి వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టి, అందంగా మారెందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అయితే అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి మనం సునాయాసంగా చేయగలిగిన ఈజీ బ్యూటీ టిప్స్ ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ టిప్స్ మనం ఇళ్ళల్లోనే చేసుకోవటం మంచిది.

English summary

Do not use any of the various beauty creams available outside for beauty.. Try these simple home tips for your skin glow and beauty.