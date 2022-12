health tips: చాలా రోగాలకు, ఊబకాయానికి ఈ రెండు దురలవాట్లే ప్రధాన కారణం: మార్చుకోండి!!

Health

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు. అలాంటి ఆరోగ్యం ఉంటే ఇప్పుడు జీవితంలో అన్నీ ఉన్నట్టే. చాలామంది ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని భావిస్తూనే, అనారోగ్యానికి కారణమయ్యే జీవనశైలిని అలవాటు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి శ్రద్ధ పెట్టాలని భావించేవారు ముందుగా అసలు మనిషికి అనారోగ్యాన్ని కలిగించే అలవాట్లు ఏమిటి? వాటి విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

English summary

It is said that not eating on time and not sleeping on time are the causes of illness and obesity. It is said that it is better to change these two bad habits.