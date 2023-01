మకర సంక్రాంతి రోజున ఈ పనులు అస్సలు చేయకండి; సూర్యుడి కోపాగ్నికి గురికాకండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగువారు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుపుకునే పండుగలలో మకర సంక్రాంతి పండుగ అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఈ రోజు సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. పురాణాల ప్రకారం సూర్యుడు ఈరోజు తన కొడుకైన శని ఇంటికి వెళతాడు. మకర, కుంభ రాశులకు శని అధిపతి కాబట్టి సూర్యుడు శని ఇంటికి ప్రయాణం చేసిన సమయంలో మకర సంక్రాంతి ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష శాస్త్ర నిపుణుల సూచనల ప్రకారం మకర సంక్రాంతి పర్వదినాన కొన్ని పనులు చేయటం నిషేధించబడింది.

English summary

Things like Non veg eating, cutting tress, insulting poor without donations, taking milk from cows and buffaloes etd .. don't do these things on makar sankranti. god sun may get angry.