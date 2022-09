vastu tips: దుర్గా శరన్నవరాత్రుల ముందే ఇంట్లో ఈ వస్తువులు, పదార్ధాలు బయటపడేయ్యండి!!

Feature

ఈ సంవత్సరం దేవి శరన్నవరాత్రులు నవరాత్రి సెప్టెంబర్ 26 నుండి అక్టోబర్ 6 వరకు జరగనున్నాయి. దసరా శరన్నవరాత్రులలో దుర్గ మాతను ఇంటికి ఆహ్వానించటానికి ముందు చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు. దేవీ శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా దుర్గాదేవిని ఇంటికి ఆహ్వానించడానికి ముందు ఇంటిని పూర్తిగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. పరిశుభ్రత లేకుండా ఇంట్లో అమ్మవారిని పూజిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉండవని చెబుతారు. దేవి శరన్నవరాత్రులలో కొన్ని పదార్థాలను, వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచుకోవడం మంచిది కాదని పెద్దలు చెబుతారు. ఇంట్లో ఈ వస్తువులు ఉంటే చాలా అశుభంగా భావిస్తారు. అవేమిటంటే..

Before durga navratri, it is suggested to keep garlic, onion, meat, fish and alcohol free from the house, throw away spoiled items, torn clothes, sandals and spoiled food.