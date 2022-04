vastu tips: ఈ చెట్లు ఇళ్ళలో ఉంటే భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ఆర్ధిక ఇబ్బందులు

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటికి ఏ విధంగా అయితే వాస్తు అవసరమో అదేవిధంగా ఇంట్లో మొక్కలను పెంచడానికి కూడా వాస్తు నియమాలు పాటించాలని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. వాస్తు నియమాల ప్రకారం మొక్కలను పెంచితే, మొక్కలు ఎంపిక చేసుకుంటే అవి ఇంట్లో సానుకూల ఫలితాలకు కారణంగా మారుతాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇళ్లలో పాలు కారే మొక్కలు, బోన్సాయ్ మొక్కలు, కాక్టస్, పత్తి మొక్కలు పెంచుకోవడం మంచిది కాదని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు పేర్కొన్నారు. ఇక ఇవే కాకుండా మరి కొన్ని వాస్తుకు అనుకూలంగా లేని మొక్కలు, చెట్లు పెంచడం వల్ల కుటుంబంలో భార్య భర్తల మధ్య కలహాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు చోటుచేసుకునే ప్రమాదం ఉందని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ మొక్కల గురించి తెలుసుకుందాం.

vastu tips: ఇంట్లో ఈ మొక్కలు పెంచకూడదు.. వీటిని పెంచితే దరిద్రం!!

English summary

Architecture says several plants like babool trees, peepal trees tamarind tree, mehendi plant,bamboo trees, date palm trees are not Vastu-friendly and it is said that they might bring financial problems and family fights at home.