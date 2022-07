vastu tips: సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఈ వస్తువులు దానం చేస్తున్నారా? అయితే దరిద్రం మీవెంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

సనాతన హిందూ సంప్రదాయంలో దాతృత్వానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, దానధర్మం చేయడం పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. అయితే దానధర్మం చేయడానికి కూడా ఒక పద్ధతి, ఒక సమయం ఉంటుందని చెప్పబడింది. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు దానం చేయడం మంచిది కాదని సూచించబడింది. చీకటి పడిన సమయంలో ఇచ్చే దానం శుభానికి బదులుగా అశుభం చేకూరుస్తుందని చెప్పబడింది. కొన్నిసార్లు చిక్కబడిన తర్వాత చేసే దానాలు మనుషులకు దరిద్రం తెచ్చిపెడతాయి వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది.

English summary

Donating these items by mistake after sunset? But experts of Vastu Shastra say that you are poor if you do those mistakes. It is suggested not to donate milk, curd, money, turmeric, garlic, onion after sunset.