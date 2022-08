vastu tips: ఎడమచేత్తో దానం చెయ్యకూడదా? ఎడమచేత్తో ఏం చేసినా ఫలితం ఉండదా?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఎటువంటి మంచి పనులు చేయాలన్నా, ఏదైనా వస్తువులను పట్టుకోవాలన్నా, శుభకార్యాల సమయంలో ఏ పనులు చెయ్యాలన్నా పెద్దలు కుడి చేత్తోనే చెయ్యాలని సూచిస్తూ ఉంటారు. కుడి చేతికి అంతటి ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇక కుడి చేతికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత, ఎడమ చేతికి ఇవ్వరు. ఎడమ చేతితో ఏది ఇవ్వకూడదని, ఎడమచేతితో ఏ పని చేయకూడదని పెద్దలు చెప్పడం వెనుక చాలా ముఖ్యమైన కారణం ఉందని తెలుస్తుంది.

Astrology: శుక్రవారం నాడు మహిళలు అస్సలు చెయ్యకూడని పనులివే!!

English summary

Don't donate with left hand? Some people say that if you donate with your left hand, it will not work, while others say that if you donate with a good heart, it doesn't matter which hand you use.