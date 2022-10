Vastu tips: నిద్రలేచిన వెంటనే ఈ పనులు చేస్తున్నారా? అయితే చెడుఫలితాలు; రోజంతా చిరాకులు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటికి వాస్తు నియమాలు ఏ విధంగా అయితే వుంటాయో? ఇంట్లో జీవించే విధానానికి కూడా వాస్తు నియమాలు ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గరనుంచి నిద్రపోయే వరకు కొన్ని నియమాలు పాటించాలని సూచిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే చేయవలసిన పనులు, చేయకూడని పనుల పైన, వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు తమదైన సలహాలు ఇచ్చారు.

English summary

Vastu Shastra experts say immediately after waking up, do not look in the mirror, don't comb your hair, don't watch wall clocks which are not working, or don't look at animals at all. if you do these things you will get frustrated all day.