vastu tips: భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు దరిద్రానికి కారణం; లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలగాలంటే..!!

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతి ఒక్కరూ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కోసం పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఉంటే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని, ధన ధాన్యాలు ప్రాప్తిస్తాయని నమ్ముతారు. ధనధాన్యాలు సమృద్ధిగా ఉంటే మనిషి జీవితం సుఖంగా సాగిపోతుందని విశ్వసిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రతి ఒక్కరూ లక్ష్మీదేవిని విశేషంగా పూజిస్తూ ఉంటారు. అయితే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో నివాసం ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, కొన్ని తప్పులు చేయకుండా ఉండాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Not only quarrels between husband and wife, but also trampling on the thresholds, neglecting money, flowers, and rice Devi Lakshmi will go away. Poverty prevails in those houses