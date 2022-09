vastu tips: వంట చేసేటప్పుడు ఈ నియమాలు పాటిస్తే ఆహారానికి లోటే ఉండదు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటిని నిర్మించడమే కాకుండా, ముఖ్యంగా వంటింటిని, అందులో పెట్టే వస్తువులను కూడా వాస్తు ప్రకారం అమర్చుకోవాలి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో ఉన్న వంటగది కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యునికి ఆహారాన్ని తయారుచేసే ప్రదేశం. ఇది మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, వంటగదిలో ఏదైనా లోపం ఉంటే, అది కుటుంబ సభ్యులపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.

English summary

While cooking, vastu experts told to clean the kitchen, cook a little more and serve food to the guests. Or they say that they can feed animals and birds. It is said that if that is done there will be no shortage of food.