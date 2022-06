vastu tips: ఇంట్లో గుర్రాల బొమ్మలు పెట్టొచ్చా.. వాస్తు, ఫెంగ్ షుయ్ ఏం చెప్తుంది?

Feature

వాస్తు శాస్త్రం లోనూ, చైనా, జపాన్ ల కు చెందిన ఫెంగ్ షుయ్ వాస్తులోనూ గుర్రానికి తగిన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. వాస్తు మరియు ఫెంగ్ షుయ్ రెండింటిలోనూ, జంతువుల విగ్రహాలను పవిత్రంగా భావిస్తారు. గుర్రం విగ్రహం కుటుంబ ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇది ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు కోసం కూడా మంచిదని భావిస్తారు.

గుర్రం గృహాలంకరణకు మాత్రమే కాదు వాస్తుకు మంచిది

ఫెంగ్ షుయ్ గుర్రం వేగం, పట్టుదల, విధేయత, బలం మరియు విజయాన్ని సూచిస్తుంది. గుర్రం కూడా శక్తిని సూచిస్తుంది. తద్వారా జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. గుర్రం విగ్రహాన్ని దక్షిణాన ఉంచడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. గుర్రపు విగ్రహాన్ని ఉంచేటప్పుడు, అది ఏదైనా తలుపు లేదా కిటికీకి ఎదురుగా ఉండేలా పెట్టుకుంటే బాగా కలిసి వస్తుంది. ఇది సానుకూల శక్తిని మరియు వైబ్‌లను సృష్టించడంలో సహాయపడుతుంది.

గుర్రాలు శక్తిని సూచిస్తాయి.. ఇంట్లో గుర్రం బొమ్మలు ఉంటే.. అవి ఇలానే ఉండాలి

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, గుర్రాలు శక్తిని సూచిస్తాయి. వాటిని చూసినంత మాత్రాన మీరు జీవితంలో ముందుకు సాగిపోతారని, అవి మీకు శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం మరియు సంతోషాన్ని సాధించడంలో సహాయపడతాయని చెబుతారు. మీరు మీ ఇంట్లో ఉంచే గుర్రానికి పగ్గాలు ఉండకూడదు . ఇది మీ జీవితంలో ఆగిపోవడాన్ని సూచిస్తుంది. పగ్గాలు లేని గుర్రం శుభసూచకం. అటువంటి గుర్రాలు ఇంట్లో ఉంటే జీవితం ఎల్లప్పుడూ పరుగులు పెడుతుందని, ఎప్పటికీ ఆగదని చెబుతుంటారు.

ఆ దిక్కులలోనే గుర్రం బొమ్మలు శుభప్రదం

ఇంటికి దక్షిణ దిక్కు ఆరోగ్యం, సంపద మరియు శ్రేయస్సును తీసుకురావడానికి శుభప్రదంగా చెప్పబడింది. కాబట్టి, మీరు మీ ఇంటికి దక్షిణ దిశలో ఒక గుర్రం బొమ్మ ను ఉంచినట్లయితే, అది మీ ఇంటికి డబ్బును ఆహ్వానిస్తుంది. ఇంటి ఉత్తర దిశ మీ అదృష్టాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది అని చెప్పబడింది . మీరు ఇంటి ఈ దిశలో దూకుతున్న గుర్రాన్ని ఉంచినట్లయితే, అది మీ జీవితంలోని అన్ని మూలల నుండి అదృష్టాన్ని ఆకర్షిస్తుంది.

గుర్రాల బొమ్మలు సరిసంఖ్యలోనే ఉండేలా చూసుకోవాలి

ఇంటి పడకగదిలో ఒక జత గుర్రాలను ఉంచండి. ఇది దంపతుల మధ్య బంధాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని చెబుతారు. మీరు గుర్రాలు ఎల్లప్పుడూ 2, 4, 6, 8 మొదలైన సరి సంఖ్య ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎల్లప్పుడూ మీ ఇంటిలో గుర్రపు చిత్రాన్ని వేలాడదీసినా, లేక ఇంట్లో షో పీస్ ఉండేలా చూసుకున్నా రెండు ప్రదేశాల నుండి గరిష్ట ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

గుర్రాల బొమ్మలను పెట్టే విషయంలో జాగ్రత్తలు అవసరం

పరుగెత్తే తెల్ల ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే ఆరోగ్యకరమైన గుర్రాల బొమ్మలనే ఇళ్ళలో పెట్టుకోవాలి. నల్ల, లేదా వివిధ రంగుల్లో ఉండే గుర్రాల బొమ్మలు మంచిది కాదు. అలాగే కోపంగా, బాధగా ఉన్న గుర్రాల బొమ్మలు, కూర్చుని, నిల్చుని ఉండే గుర్రాల బొమ్మలు పెట్టటం మంచిది కాదు . చాలాచోట్ల ఆఫీసులు మరియు ఇళ్లలో గుర్రపు బొమ్మలను చూస్తూ ఉంటాం. అయితే గుర్రపు బొమ్మలు ఉండటంవల్ల లాభం చేకూరుతుందని చాలామంది భావిస్తారు. దూకుతున్న గుర్రాల చిత్రం ముఖ్యంగా ఏడు గుర్రాలు ఉన్న చిత్రం ఇంటిలోని ప్రతికూలతను తొలగించి, శ్రేయస్సును తెస్తుంది.

Architecture and feng shui vastu says that horse idols should be kept in the house, but in even numbers, and only running horses, facing south and north.