Vastu tips: ఇంటికి దక్షిణ ఆగ్నేయం వీధిపోటు.. ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ పంట పండినట్టే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో వీధిపోట్లను గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. సహజంగా వీధిపోటు అనగానే దానిని ఆశుభంగా చాలా మంది పరిగణిస్తారు. ఏదైనా ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలంటే ఆ ఇంటికి వీధిపోటు ఉంటే కొనుగోలు చేయకుండా వెనక్కి పోతారు. అయితే అన్ని వీధిపోట్లు డేంజర్ కాదని, కొన్ని వీధిపోట్లు మాత్రమే ప్రమాదమని వాస్తు శాస్త్రం చెప్తుంది.

English summary

Experts in Vastu Shastra say that if the house faces south-south-east street focus is good. It is said that there will be health at home and girls will excel in studies.