vastu tips: ఆగ్నేయంలో వాస్తుదోషాలు యమా డేంజర్; సరిచేసుకోకుంటే సర్వనాశనం తధ్యమట!!

oi-Dr Veena Srinivas

తూర్పు, దక్షిణ దిక్కుల మధ్య ఉండే మూలను ఆగ్నేయంగా చెబుతారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం వంటగది ఆగ్నేయ దిశలో ఉంటుంది. అయితే ఆగ్నేయం దిశలో వాస్తు దోషాలు ఉంటే మాత్రం తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. మిగతా అన్ని దిశల కంటే ఆగ్నేయ దిశ పై అత్యంత సూక్ష్మంగా శ్రద్ధ వహించాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏమాత్రం పొరపాటు చేసినా విపరీతమైన పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని అంటున్నారు.

English summary

Vastu Doshas in the South East should be corrected immediately. It is said that if the south-east is higher than the south-west if there are silos or a gate, it is bad. Vastu Shastra says that If you don't fix it, everything will be destroyed.