vastu tips: చెట్లు - వాస్తు; ఈ చెట్లు ఇళ్ళలో పెంచితే సిరిసంపదలకు లోటుండదు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటిని ఏ విధంగా నిర్మించుకుంటామో .. అదేవిధంగా వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో పెంచుకోవలసిన చెట్లు ఏంటి? వాటిని ఏ దిశలో పెంచుకోవాలి? ఎలాంటి చెట్లను పెంచుకోవడం వల్ల లాభం జరుగుతుంది? వంటి విషయాలను కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో పెంచుకునే కొన్ని చెట్లు అదృష్టాన్ని ఇస్తాయి. మనకు తెలీకుండా ఏవో చెట్లను పెంచుకుంటే, కొన్ని చెట్లు దురదృష్టాన్ని కూడా తీసుకు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. వాస్తు శాస్త్రంలోనే కాకుండా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కూడా శుభాన్ని ఇచ్చే చెట్లు, అశుభాన్ని తెచ్చే చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మనం వాస్తుశాస్త్రం ప్రకారం ఎలాంటి చెట్లను ఇంట్లో పెంచుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

English summary

Architecture says several plants like babool trees, peepal, tamarind tree, mehendi plants are not Vastu-friendly. Trees like banana, coconut, mango, neem, lemon, pomegranate, grapes are gives wealth. But these trees to keep in the south-west corner.