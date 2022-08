vastu tips: ఈ పనులు చేస్తే మీకు తిరుగులేని రాజయోగం; ఊహించని లక్ష్మీ కటాక్షం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంటి నిర్మాణానికి ఏ విధంగా అయితే వాస్తు నియమాలను పాటించాలో, ఇంట్లో పెట్టుకునే వస్తువులు కూడా వాస్తు నియమాలను పాటించాలని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇదే సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉండాలంటే, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలగాలంటే కొన్ని నియమాలను పాటించాలని చెబుతున్నారు. చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలే సంతోషంగా జీవించటానికి కారణం అవుతాయని చెప్తున్నారు.

vastu tips: మంచం మీద ఈ వస్తువులు పెడుతున్నారా? అయితే మీ ఐశ్వర్యమంతా గోవిందా!!

English summary

It is said that if you look at your palm when you wake up, if you follow the small instructions in money keeping, the women in the house will always be happy and if you follow these instructions, you will get Raja Yoga and you will get Lakshmi blessings.