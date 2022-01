Andhra Pradesh

అమరావతి/హైదరాబాద్ : ముఖ్య‌మంత్రి వైఎస్ జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌రెడ్డికి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి నారా లోకేష్ లేఖ‌ రాసారు. తాడేప‌ల్లి రైల్వేస్థ‌లాల్లో నివాసితులకి ప్ర‌భుత్వ పెద్ద‌లు ఇచ్చిన హామీ మేర‌కు వేరేచోట ఇళ్లు క‌ట్టి త‌ర‌లించేవ‌ర‌కూ, రైల్వే అధికారులు ఇళ్లు కూల్చకుండా స‌మయం ఇచ్చేలా సీఎం త‌క్ష‌ణ‌మే చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల్సిన అవ‌స‌రం ఉందని లోకేష్ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రితో పాటు రైల్వే డివిజన్ మేనేజర్ కు కూడా నిర్వాసితుల ప్రత్యామ్నాయ స్థల ఏర్పాటుపై లేఖ రాసారు నారా లోకేష్.

Telugu Desam Party National General Secretary Nara Lokesh wrote a letter to Chief Minister YS Jaganmohan Reddy. Lokesh said in the letter that the CM needed to take immediate action to ensure that the railway authorities did not allow the houses to be demolished as the government officials had assured the residents at the Thadepalli railway station that they would have to move elsewhere.