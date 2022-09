బ్లేడుతో ప్రియుడి మర్మాంగం కోసిన మహిళ; ప్రాణాల మీదకు తెచ్చిన వివాహేతర సంబంధం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వివాహేతర సంబంధం ఒక వ్యక్తి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. పదేళ్లుగా ఒక మహిళతో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్న ఒక వ్యక్తిపై సదరు మహిళ బ్లేడుతో దాడి చేసింది. ప్రియుడి మర్మాంగాన్ని బ్లేడుతో కోసి పారేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

English summary

An extramarital affair put a person's life in danger. The woman attacked a man with a blade who had been having an extra-marital affair with a woman for ten years. The lover's private part was cut with a blade by the woman.