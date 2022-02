Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్‌నాథ్, అనకాపల్లి అభివృద్ధిని అడ్డుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏ ఒక్కరి వల్ల అనకాపల్లి అభివృద్ధి ఆగిపోకూడదు అని, అవసరమైతే కోర్టును ఆశ్రయించిన వారి కాళ్లు పట్టుకుంటాను అని ఇప్పటికైనా కేసులు ఉపసంహరించుకోవాలని అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్‌నాథ్ విజ్ఞప్తిచేశారు. చిన్న చిన్న సాంకేతిక లోపాలను సాకుగా చూపి కోర్టుల నుంచి స్టేలు తీసుకు రావడం సరికాదని గుడివాడ అమర్‌నాథ్ పేర్కొన్నారు.

English summary

Gudivada Amarnath requested to withdraw the cases. Amarnath said that a medical college and a hospital were sanctioned for Anakapalli with Rs 500 crore, some people would bring stays by the courts on the pretext of technical glitches.