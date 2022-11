కృష్ణాబోర్డుకు పాలమూరు రంగారెడ్డి డీపీఆర్ కోసం ఏపీ లేఖ: ఈ పంచాయితీలు తెగేలా లేవుగా!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య చోటుచేసుకుంటున్న జల వివాదాలపై కేంద్రం జోక్యం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా రెండు రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు పరిష్కారం కావడం లేదు. పంచాయితీలు తెగటం లేదు. తరచూ ఒక రాష్ట్రం పై మరొక రాష్ట్రం కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు ఫిర్యాదు చేసుకోవడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

AP has written a letter to the Krishna Board for Palamuru Ranga Reddy DPR saying that the Palamuru-Ranga Reddy project of Telangana state is built against the bifurication Act.