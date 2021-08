మద్యం దుకాణాలు పెంచటమే మద్యపాన నిషేధమా? 25 వేల కోట్ల దోపిడీకి జగన్ ప్లాన్ : అచ్చెన్న ధ్వజం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య ఏదో ఒక విషయంపై మాటల తూటాలు పేలుతూనే ఉన్నాయి. ఎన్నికలకు ముందు సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం అమలు చేస్తామని హామీలు గుప్పించి అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ సర్కార్ పాలనలో రాష్ట్రంలో మద్యం ఏరులై పారుతుంది అంటూ టిడిపి ఏపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు జగన్ సర్కార్ పై ధ్వజమెత్తారు.

TDP AP state president Kinjarapu Atchannaidu has fired on Jagan govt, saying that alcohol sales is on the rise in the state under the YCP government that came to power promising a complete ban on alcohol before the elections. Asked whether the prohibition of alcohol was the increase in liquor shops ? Atchanna said there was no village in the state of Andhra Pradesh without a liquor store.