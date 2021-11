ఈ నెల 26 వరకు ఏపీ అసెంబ్లీ -ఏ చర్చకైనా సిద్దమన్న సీఎం జగన్ : బీసీ జనగణనపై తీర్మానం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఒక్క రోజుకే పరిమితం అనుకున్న ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలను ఈ నెల 26వ తేదీ వరకు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించి ఆరు నెలలు పూర్తవుతున్న సమయంలో ఖచ్చితంగా సమావేశం నిర్వహించాల్సి ఉంది. దీంతో..ప్రభుత్వం ఈ రోజున సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. ఒక్క రోజు మాత్రమే సమావేశం నిర్వహించాలని.. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు పూర్తయి..కొత్త సభ్యులు వచ్చిన తరువాత పూర్తి స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించాలనే ఆలోచనతో ఉంది. అయితే, ప్రతిపక్ష టీడీపీ దీని పైన పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేసింది.

English summary

AP Assembly will be held till November 26th and the govt was ready to discuss any issue said CM Jagan in the BAC meeting ahead of Assembly sessions.