వివేకా హత్యకేసులో జగన్ రెడ్డి ప్రధాన నిందితుడు; అడ్డంగా దొరికి కూడా బొంకుతారా: టీడీపీ ధ్వజం

Andhra Pradesh

వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో వైసిపి నాయకులు అడ్డంగా దొరికారని, అయినప్పటికీ వైసిపి సలహాదారులు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారని టిడిపి పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బోండా ఉమా తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇదే సమయంలో మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర కూడా జగన్ సూత్రధారి అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శనివారం మీడియాతో మాట్లాడిన బోండా ఉమ పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారమే మాజీ మంత్రి వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య జరిగిందని ఆరోపణలు గుప్పించారు.

Bonda Uma outraged that YCP leaders were implicated in the Vivekananda Reddy murder case, but that YCP advisers were blackmailing and giving statements. Meanwhile, former minister Kollu Ravindra was also outraged that Jagan was the mastermind.