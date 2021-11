28వ రోజు అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రకు బ్రేక్; పాదయాత్రకు నెల్లూరు నేతన్నల మద్దతు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని మాత్రమే కొనసాగించాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న మహా పాదయాత్ర ఈరోజు 28 వ రోజుకు చేరుకుంది. న్యాయస్థానం టు దేవస్థానం అంటూ అమరావతి రైతులు ప్రారంభించిన మహా పాదయాత్రకు గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల ప్రజల నుండి విశేషమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. అడుగడుగునా ఇబ్బందుల మధ్య, పోలీసుల ఆంక్షల మధ్య అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది.ప్రకృతి కూడా మరావతి రైతుల సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నా క్రమంలోనూ మొక్కవోని దీక్షతో రాజధాని సాధనకు రైతుల పోరాటం కొనసాగుతుంది.

English summary

On the 28th, the Amaravati Farmers maha Padayatra came to a halt. Farmers in the capital gave a break to the Maha Padayatra on Sunday due to heavy rains. Nellore leaders expressed their support for the padayatra.