విశాఖ శకుని అక్రమాలపై పోరాడతా : విజయసాయిరెడ్డి పై బుద్దా ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డిపై టిడిపి ప్రధాన కార్యదర్శి, ఉత్తరాంధ్ర పార్టీ ఇంచార్జ్ బుద్ధ వెంకన్న తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. విశాఖ శకుని విజయసాయి అరాచకాలపై పోరాటం చేస్తా అంటూ ఆయన పరుష పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. బీసీలపై విజయసాయి అణచివేత ధోరణితో ప్రవర్తిస్తున్నారని, బీసీలను అందర్నీ ఏకతాటిపైకి తీసుకువచ్చి విజయసాయి అక్రమాలను అణచివేతను ప్రశ్నిస్తాం అని బుద్ధ వెంకన్న తెలిపారు.

ఆయన కాలిగోటికి సరిపోవు.. మాన్సాస్ ట్రస్ట్ భూములతో నీకు ఏం సంబంధం : సాయిరెడ్డికి పల్లా పంచ్

English summary

TDP general secretary and Uttarandhra party in-charge Buddha Venkanna made harsh remarks against YCP MP Vijayasai Reddy. He was outraged that he will fight with Visakha Shakuni Vijayasai anarchy. Buddha Venkanna said that Vijayasai was behaving with a repressive attitude towards the BCs and that we would bring all the BCs together and question Vijayasai the suppression and irregularities.