నరేంద్రమోడీ దత్తపుత్రుడు ఎవరు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాల‌న‌లో రాజ‌ధాని అమ‌రావ‌తి మొండి గోడ‌లుగా మిగిలిపోతోంద‌ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియ‌ర్ నేత‌, కేంద్ర మాజీ మంత్రి చింతా మోహ‌న్ ఆవేద‌న వ్య‌క్తం చేశారు. రాజ‌ధాని కోసం భూములిచ్చిన రైతులు, మ‌హిళ‌లు రోడ్డెక్కార‌ని, దేశంలోని ఇత‌ర రాష్ట్రాల‌కంటే ఏపీ అధ్వాన్న‌స్థితికి చేరింద‌ని, ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ అంటే అబ‌ద్దాల ప్ర‌దేశ్‌గా మారింద‌న్నారు. విజ‌య‌వాడ‌లో నిర్వ‌హించిన మీడియాతో స‌మావేశంలో చింతా మాట్లాడుతూ ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్‌పై తీవ్ర‌స్థాయిలో విమ‌ర్శ‌లు గుప్పించారు. మీడియాతో చింతా మోహన్ ఇంకా ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే..

English summary

Senior leader of the Congress party and former Union Minister Chinta Mohan Aveda said that the capital city of Amaravati remains as a wall under the rule of the YSR Congress Party.