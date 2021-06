టీడీపీ నేతల హత్యల వెనుక ఎమ్మెల్యే కాటసాని హస్తం .. తప్పక తగిన మూల్యం, ఖబడ్దార్ : చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కర్నూలు జిల్లా గడివేముల మండలం పెసరవాయి గ్రామంలో సినీ ఫక్కీలో వేటకొడవళ్లతో దాడి చేసిన టిడిపి నేతల దారుణ హత్యలపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఫైర్ అయ్యారు. పట్టపగలే తెలుగుదేశం కార్యకర్తలను హతమారుస్తున్నారని, రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా క్షీణిస్తున్నాయి అని చంద్రబాబునాయుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ హత్యల వెనుక వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని ఉన్నారని ఆరోపించారు.

English summary

TDP chief Chandrababu Naidu has come under fire over the brutal murders of TDP leaders who were attacked in Pesaravai village in Kurnool district. Chandrababu Naidu was outraged that Telugudesam activists were being killed and that peace and security in the state were completely deteriorating. YCP MLA Katsani was allegedly behind the murders.