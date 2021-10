పిచ్చి తుగ్లక్ ఇప్పుడు పిచ్చి జగన్ రూపంలో; వైసీపీని శాశ్వతంగా సమాధి చేస్తేనే భవిష్యత్: చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రంలో సంపదనంతా కుక్కల పాలు చేసిన దుర్మార్గుడు జగన్ రెడ్డి అంటూ చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. రెండున్నర ఏళ్ల పాలనలో ఇంత అప్రతిష్ట పాలైన ప్రభుత్వం దేశంలో మరేదీ లేదని వైసీపీ సర్కార్ పై చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని శాశ్వతంగా సమాధి చేస్తేనే భవిష్యత్తు ఉంటుంది అంటూ చంద్రబాబు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Chandrababu was incensed Jagan Reddy on ap finanacial position. Chandrababu opined that the future would be only if the YSR Congress party was buried permanently.