దిశా చట్టం క్రింద ముందు శిక్షించాల్సింది సీఎం జగన్ నే ; వైసీపీ నేతలపైనా ధ్వజమెత్తిన దివ్య వాణి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రమ్య హత్యోదంతం రాజకీయ రగడకు కారణమైంది. గుంటూరులో పట్టపగలు నడిరోడ్డు మీద బీటెక్ విద్యార్థినిని అత్యంత దారుణంగా కత్తితో పొడిచి హతమార్చిన ఘటనపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి మహిళలపై దాడులు పెరిగాయని, దిశా వంటి చట్టాలను తీసుకు వచ్చినా నిత్యం మహిళలు వేధింపులకు గురవుతూనే ఉన్నారని, ప్రేమ పేరుతో ఉన్మాదులు యువతను బలి తీసుకుంటూనే ఉన్నారని ఏపీ ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వెల్లువగా మారాయి.

English summary

Divyavani fired that Jagan, who has degraded the state with debts, is cheating the people with non-existent laws. Divyavani questioned why those who say there is a disha law in the state have so far not punished those who have committed crimes under that law. Divyavani fires on jagan made shocking remarks jagan has to punish under disha act first.