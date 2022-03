సీఎం జగన్ వ్యక్తిగత అజెండా వల్లే విద్యుత్ వ్యవస్థ సర్వనాశనం: మండిపడిన చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ చార్జీల పెంపును నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. విద్యుత్ చార్జీల పెంపును నిరసిస్తూ ప్రభుత్వంపై దశల వారి పోరాటానికి తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. పెంపును ప్రతి ఒక్కరు వ్యతిరేకించాలని దిశానిర్దేశం చేసిన చంద్రబాబు జగన్ రెడ్డి అధికారం చేపట్టిన మూడు సంవత్సరాలలో ఏడు సార్లు విద్యుత్ చార్జీలు పెంచారు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు

మాట త‌ప్పుడుకి బ్రాండ్ అంబాసిడ‌ర్‌ వైఎస్ జగన్ కరెంట్ చార్జీల ఉగాది బాదుడు: లోకేష్

English summary

Chandrababu said that the state was in a predicament due to Jagan's incompetence and that the power system was destroyed due to the personal agenda of CM Jagan