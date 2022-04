eluru fire accident: మరో ఐదుగురి పరిస్థితి విషమం; స్పందించిన చంద్రబాబు, లోకేష్, అచ్చెన్నాయుడు

Andhra Pradesh

ఏలూరు జిల్లాలోని అక్కిరెడ్డిగూడెం రసాయన పరిశ్రమలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదంలో ఆరుగురు మరణించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు ఘటనా స్థలంలోనే సజీవదహనం కాగా, మరొకరు ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి చెందారు. మరో 13 మందికి తీవ్రగాయాలు కాగా పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.

five others condition is serious in Eluru fire accident which was held in Porous Chemical Factory. Responding to the incident, Chandrababu, Lokesh and Achennaidu said that better treatment should be given to the injured and support should be given to the families of the deceased.